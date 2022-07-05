İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yürüttü.

Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Esenyurt ve Kadıköy'de belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, 56 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 telefon ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 55 bin 475 lira, 590 dolar ve 10 euro ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlıların sorguları sürüyor.