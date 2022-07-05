Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 03:01Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sancaktepe'de 5 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı
İstanbul Sancaktepe'de, hız yaptığı iddia edilen sürücünün neden olduğu kazada, 5 otomobil birbirine girdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Sarıgazi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde hız yaptığı iddia edilen 34 EEP 557 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce 2 otomobile sonrasında ise hafif ticari araç ile taksiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan kadın ile taksinin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içinden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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