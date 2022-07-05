Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 00:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da yakalanan 273 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 273 düzensiz göçmen, uçaklarla ülkeleri Afganistan'a yollandı.
Güvenlik güçlerince farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında tutulan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine devam ediliyor.
Düzensiz göçmenlerden 273'ü, İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilip güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alındı.
Burada işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek 2 uçağa alındı.
Uçaklar, işlemlerinin tamamlanmasıyla Afganistan'a gitmek için havalandı.
Etiketler: Ağrı Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Dereye düşen yaralı köpeği sırtında taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz