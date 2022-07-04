Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da traktör devrildi: İki kız kardeş hayatını kaybetti
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu iki kız kardeş hayatını kaybetti.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ayşenur Üzüm'ün kullandığı iddia edilen traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Kazada, Ayşenur Üzüm ile traktörde bulunan kardeşlerinden Şeymanur Üzüm hayatını kaybetti.
Yaralanan Medine Üzüm ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.
Yetkililerden bilgi alan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hastane önünde bekleyen aile fertlerine başsağlığı diledi.
Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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