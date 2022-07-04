Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Ayşenur Üzüm'ün kullandığı iddia edilen traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Kazada, Ayşenur Üzüm ile traktörde bulunan kardeşlerinden Şeymanur Üzüm hayatını kaybetti.

Yaralanan Medine Üzüm ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililerden bilgi alan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, hastane önünde bekleyen aile fertlerine başsağlığı diledi.

Olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma sürüyor.