Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 8 düzensiz göçmeni kurtardı.
Dikili ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
36 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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