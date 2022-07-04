Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 22:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya’da otomobilin çarptığı traktör ikiye bölündü: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde Süleyman C. yönetimindeki traktör, Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu kavşağında, Muhammet M.’nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Furkan T. yaralandı.
Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından traktör ile otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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