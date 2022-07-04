İstanbul Esenyurt’ta bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için konvoy oluşturdu.

Gençler bir alt geçidi trafiğe kapatarak eğlendi.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücülerin kimliğini tespit etti.

Yakalanan 3 kişiye toplamda 2 bin 156 lira para cezası uygulandı.