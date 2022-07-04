Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 21:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alt geçidi kapatıp asker eğlencesi yaptılar
İstanbul’da alt geçidi trafiğe kapatarak asker eğlencesi düzenleyen 3 kişiye 2 bin 156 lira ceza kesildi.
İstanbul Esenyurt’ta bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için konvoy oluşturdu.
Gençler bir alt geçidi trafiğe kapatarak eğlendi.
Görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, sürücülerin kimliğini tespit etti.
Yakalanan 3 kişiye toplamda 2 bin 156 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 23:11
- 23:07
- 23:02
- 22:58
- 23:00
Sıradaki Haber
Otomobil ile çarpışan minibüs 5 araca çarparak durabildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz