Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da 78 parça tarihi eser ele geçirildi
Burdur'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 78 parça ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli M.A'nın Bucak ilçesine tarihi eser getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Çeltikçi ilçesinde durdurulan M.A'nın bulunduğu araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerden kalma 59 sikke, 10 yüzük, 3 mühür, 1 haç ve 5 obje olmak üzere toplam 78 parça tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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