Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu istihbaratı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, hareket halindeki fiber tekneyi durdurarak içerisindeki 67 düzensiz göçmeni yakaladı.

İçmeler Limanı'nda karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli ise gözaltına alındı.