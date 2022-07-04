Muğla Marmaris'te bir halk plajında köpek balığına benzeyen bir hayvana sopa ile müdahelede bulunan vatandaşların videosu sosyal medyada viral olmuştu.

"Denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yok"

Marmaris Belediyesi, halk plajında görülen ve köpek balığı zannedilen balığın, Akdeniz Zarganası olduğunu duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" denildi.