Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 19:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köpek balığı sandılar, Akdeniz Zarganası çıktı
[Fotoğraf: Marmaris Belediyesi]
Marmaris Belediyesi, halk plajında görülen ve köpek balığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğunu ve zararlı bir hayvan olmadığını duyurdu.
Muğla Marmaris'te bir halk plajında köpek balığına benzeyen bir hayvana sopa ile müdahelede bulunan vatandaşların videosu sosyal medyada viral olmuştu.
"Denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yok"
Marmaris Belediyesi, halk plajında görülen ve köpek balığı zannedilen balığın, Akdeniz Zarganası olduğunu duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır. Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur" denildi.
Duyuru!— Marmaris Belediyesi (@marmarisbeltr) July 4, 2022
Halk plajında görülen ve köpekbalığı zannedilen balığın Akdeniz Zarganası olduğu anlaşılmıştır. Uzmanlara göre zararsız bir hayvandır.
Bu yüzden denize girerken yanınıza paspas sopası almanıza gerek yoktur. ???????? pic.twitter.com/d9wdoe0ReN
Etiketler: Muğla
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