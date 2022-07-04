Çorum'da yaşayan M.T., N.G., Ş.D., V.S., A.Y. ve E.Y., doğadan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran bu kişilerin yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.