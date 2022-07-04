Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum’da 6 kişi mantardan zehirlendi
Çorum'da araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da yaşayan M.T., N.G., Ş.D., V.S., A.Y. ve E.Y., doğadan topladıkları mantarları yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuran bu kişilerin yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.
Etiketler: Çorum Gıda Zehirlenmesi
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