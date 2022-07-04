Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 75 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 3 bin 675 zanlı yakalandı.

Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 67 bin 447 lira ile 23 tabanca/tüfek ele geçirildi.