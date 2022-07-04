Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 3 bin 675 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ekiplerin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 75 ildeki uyuşturucu operasyonlarında son bir haftada 3 bin 675 şüpheliyi yakaladı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, son 7 günde 75 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 3 bin 675 zanlı yakalandı.
Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, 67 bin 447 lira ile 23 tabanca/tüfek ele geçirildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu Narkotik
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