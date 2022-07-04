Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Mersin'de freni boşalan minibüs devrildi: 17 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin’in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs freninin boşalması sonucu devrildi. Meydana gelen trafik kazasında minibüste bulunan 27 kişiden 17'si yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karahıdırlı Mahallesi'nde meydana geldi.
Tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü, freninin boşalması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen minibüs devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda acil sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kazada yaralanan 17 kişi ambulanslarla Erdemli ve Mersin'de çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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