Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın 8 Şubat’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı delil, tespit ve incelemelerin ardından soruşturmayı tamamladı.

İstanbul 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanıkların

2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

4 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından yargılanması istendi.

Zanlılardan Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile tasarlayarak adam öldürme suçundan yargılanması talep edildi.