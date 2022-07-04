Silivri’de yaşayan 40 yaşındaki Gökhan Biliz, Selimpaşa-Silivri seferini yapan İETT otobüsüne bindi.

Sürücünün ani manevra yapması sonrasında otobüsün koridoruna düşen Biliz'in bel kemiklerinde kırıklar oluştu.

Düştüğü yerden bir süre kalkamayan Biliz, daha sonra kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi’ne gitti.

40 gün iş göremez raporu verilen Gökhan Biliz, polise giderek sorumlulardan şikayetçi oldu.