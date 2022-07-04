Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manevra sırasında koltuktan düşen yolcunun beli kırıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da belediye otobüsündeki yolcu, şoförün ani manevrası sırasında koltuktan düştü. Bel kemikleri kırılan yolcu şikayetçi oldu. Kaza anı ise araçtaki kameraya yansıdı.
Silivri’de yaşayan 40 yaşındaki Gökhan Biliz, Selimpaşa-Silivri seferini yapan İETT otobüsüne bindi.
Sürücünün ani manevra yapması sonrasında otobüsün koridoruna düşen Biliz'in bel kemiklerinde kırıklar oluştu.
Düştüğü yerden bir süre kalkamayan Biliz, daha sonra kendi imkanlarıyla Silivri Devlet Hastanesi’ne gitti.
40 gün iş göremez raporu verilen Gökhan Biliz, polise giderek sorumlulardan şikayetçi oldu.
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