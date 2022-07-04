Ordu köyü Toyluk Mahallesi Eski Samsun Yolu üzerinde polis uygulaması sırasında durdurulan bir araçta kontrol yapan emniyet güçleri, araç içerisinde birer litrelik şişelere doldurulmuş vaziyette fatura veya irsaliyesi bulunmayan yasadışı 204 litre etil alkol bulunduğunu tespit etti.

Etil alkol ile birlikte sahte içki yapımında kullanılan muhtelif aroma ve içki yapım kitlerine de el konuldu.

Olayla ilgili araçta bulunan K.A. ve B.G. hakkında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından '5607 sayılı Kanun’a muhalefet' suçundan gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.