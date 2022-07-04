Ankara Kulübü ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile çalışmalar yürüten Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ankara Seymen Kıyafeti/Ankara Seğmen Kıyafeti"nin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu.

"Coğrafi İşaret Tescili" alan "seğmen kıyafeti", Başkent ile özdeşleşen seğmen geleneğinin yöresel ve geleneksel kostümü olarak "mahreç işaretli ürün" statüsünde koruma altına alındı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, kültürel bir miras olan seğmenlik geleneğinin, tarihi ve milli ruhu içinde saklayarak bugünlere kadar ulaştığını söyledi.

Milli Kurtuluş Hareketi sırasında Ankara'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Seğmen Alayı'nın karşılayıp, Kurtuluş Savaşı'na bağlılık ve inançlarını bildirdiğini hatırlatan Tüzün, seğmen kıyafetlerinin gelecek kuşaklara geleneğe uygun olarak aktarılmasını sağlayacaklarını söyledi.