Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta iş makinesinin üstüne kaya parçası düştü, operatör öldü
Şırnak'ta özel bir maden ocağında, kullandığı iş makinesinin kabinine kaya parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan operatör, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Cudi Dağı eteklerindeki Araköy mevkiinde özel bir maden ocağının sahada kazı yapan, taş kıran ekskavatörün operatörü Hakim Ercan'ın bulunduğu kabine, dağ yamacından kopan kaya parçası isabet etti.
Bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kabinde sıkışan Ercan ağır yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla sıkıştığı kabinden çıkarılan Ercan, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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