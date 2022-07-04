Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da iki grup arasında silahlı kavga: 10 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Silivri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumu ciddiyetini koruyor.
Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
4 yaralının durumu ciddi
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kardırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Etiketler: İstanbul
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