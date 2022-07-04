Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

4 yaralının durumu ciddi

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kardırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.