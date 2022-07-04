İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Tespit edilen 20 şüphelinin yakalanması için 12 ilçedeki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 zanlıyı yakaladı.

Aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.