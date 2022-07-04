Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 26 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de Menderes ilçe belediyesinde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26'sı yakalandı.
Menderes Belediyesi'nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturmada 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Aralarında, belediyenin temizlik işleri müdürü ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu şüphelilerden 26'sı yakalandı, 2'si ile ilgili yakalama çalışması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'nde de arama yapılıyor.
Etiketler: İzmir
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