Menderes Belediyesi'nde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturmada 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Aralarında, belediyenin temizlik işleri müdürü ve yazı işleri müdürünün de bulunduğu şüphelilerden 26'sı yakalandı, 2'si ile ilgili yakalama çalışması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'nde de arama yapılıyor.