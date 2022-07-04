İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında başlatılan Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında, 04 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.