Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 09:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren Abluka-17 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde başlatılan Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında başlatılan Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında 2 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:
"Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında, 04 Temmuz 2022 tarihinde, Şırnak Bölge Komutanlığı koordinesinde, Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH, Jandarma Komando ve güvenlik korucuları timlerince başlatılan J-SİHA destekli EREN ABLUKA-17 operasyonu kapsamında, 2 bölücü örgüt mensubu 2 adet M-16 silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
Etiketler: Eren Operasyonları Şırnak Terörle Mücadele
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