Serik'e bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkiinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim yeri ile seralara yakın alandaki yangına 2 helikopter ve bir uçakla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.