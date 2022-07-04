Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Antalya'da orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Serik'e bağlı Etler Mahallesi, Hapırlar mevkiinde saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yeri ile seralara yakın alandaki yangına 2 helikopter ve bir uçakla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.
Etiketler: Antalya Orman Yangını
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