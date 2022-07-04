TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'nda ilk kez göreve başlayacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla Ankara'da çalışmak üzere 300 personel alımı yapılacak.

61 memur, 4 rehber, 3 kameraman, 3 muhabir, 3 montajcı, 3 fotoğrafçı, 4 alt yazıcı, 3 mühendis, 7 tekniker, 24 teknisyen, 2 usta, 25 aşçı, 50 garson, 20 çayocakçı ve garson, 28 bulaşıkçı, 60 hizmetli alımında, yazılı sınavda ÖSYM'nin 2020-2021'de gerçekleştirilen KPSS sonuçları esas alınacak.

Kadro unvanlarına göre KPSS'den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday sözlü sınava veya uygulama sınavına çağrılacak.

Başvuruda bulunacak adayın, Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları ve sınav için açılan kadrolar için aranan şartları taşıması ve KPSS'den en az 60 puan alması gerekecek.

Bugün başlayan başvurular, 20 Temmuz'da sona erecek.