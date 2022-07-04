Sahil güvenliğin en özel personeli arasından seçiliyorlar. Görevleri ise suyun altındaki vakaları çözmek.

Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaçları için 'kurbağa adam' kursu düzenleniyor.

Özel dalış eğitimleri alıyorlar

Su altı Eğitim Amiri Sahil Güvenlik Binbaşı Özdemir Gemici, kursla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi 10 Eylül 2019 tarihinde Antalya'da Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görev alacak personelin yetiştirilmesi ve halihazırda görev yapmakta olan personele özel dalış eğitimleri verilmesi maksadıyla kuruldu. Sualtı Eğitim Merkezi'nde halihazırda dalış malzemeleri onarım atölyesi, su altı laboratuvarı, dershane, kapalı yüzme havuzu, 1 adet emniyet botu, 2 adet şişme katlanabilir bot ve dalış ekipmanları mevcuttur."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kursiyerler havuzda dayanıklılık testinden geçiyor

Dalış, emniyet, güvenlik ve arama kurtarma özel timlerine personel yetiştiren kurs teorik eğitim ile başlıyor. Ardından aşama aşama ilerleniyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın düzenlediği kurbağa adam kursunda 3 haftalık teorik eğitimin ardından pratik eğitime geçiliyor. Pratik eğitimde havuzda kursiyerler dayanıklılık testine tabi tutuluyor.

15 kilometreyi tek seferde yüzerek kondisyonlarını artırıyorlar

Havuzdaki eğitim sonrası asıl görev yapılacak deniz geliyor.

Kurstaki 5 haftanın ardından eğitim görenler denizle buluşuyor. Denizdeki eğitim ise oldukça zorlu. Kursiyerler yaklaşık 15 kilometreyi tek seferde yüzerek kondisyonlarını artırmaya çalışıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Gemici eğitimle ilgili şunları söyledi:

"Kurbağa adam adayları, yaklaşık 1 ay süren teorik eğitimlerini ve karada fizik kondisyon eğitimlerini tamamladıktan sonra havuzda dalış eğitimlerini gerçek deniz şartlarında dalışlarını icra ederler. Temel dalış becerilerini ve acil durum uygulamalarını öğrendikten sonra denizde gece dalışı, irtifa dalışı, kovuk, kapalı mahal dalışı, batık dalışı, derin dalış başta olmak üzere daha birçok uzmanlık gerektiren konuda eğitimlerine tabi tutulurlar."

Adaylar su altında 40 metre dalış yapıyorlar

Kursiyerler, suyun altındaki zorluklara karşı da hazır olmak durumunda.

Kurbağa adam kursunun olmazsa olmazı hiç şüphesiz su altı eğitimleri. Kursiyerler denizin 40 metre derinliğine kadar dalabiliyor. İşte daldıkları noktada, yaşanabilecek bütün olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmayı öğreniyorlar.

Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi'nde her yıl 2 dönem kurs düzenleniyor. Kurslara toplam 30 personel katılıyor.

Kursiyerlerden Hasan Kaya, "Merkezde su altı arama kurtarma teorik ve pratik eğitimler başta olmak üzere, su altındaki adli olayların kriminal incelemeleri, kovuk dalışı, derin dalış, tam yüz maskesi dalışı, kuru elbise dalışı batık dalışı gibi uzmanlık gerektiren dalış nevilerini en zorlu hava ve deniz şartlarında icra edebilecek seviyede kurbağa adam ihtisasıyla mezun olmaktayız" diye konuştu.

Su altı arama kurtarmada en ön safta yer alıyorlar

Kursu başarıyla tamamlayanlar Türkiye'nin dört bir yanında görev yapıyor.

Su altı arama kurtarma, afet durumlarında yardım, olay yeri inceleme gibi vakalarda en ön safta yer alıyorlar.

Haber: Selahattin Fidan

Kamera: Erdinç Kızılgedik-Ömer Ufuk Ulusoy

Kurgu: İbrahim Güneştekin