Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 3 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kalktı
Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde 3 köy ve bağlı mezralarda dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.
İlçenin Sallıca, Özekli ve Teknecik köyleri ile bağlı mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alındı.
Valilik, dün sokağa çıkma yasağı ilan ettiği bölgelerde yasağın kaldırıldığını duyurdu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 16.00'dan itibaren kaldırılmıştır."
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