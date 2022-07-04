Bir otomobil, Şanlıurfa-Birecik Otoyolu'nun 50'nci kilometresinde tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan Samet Kula, Birecik Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Akif Ç. ise Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Kula, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Mehmet Akif Ç. ise ağır yaralandı.

Samet Kula ve Mehmet Akif Ç.'nin Siirt'te görevli askeri personel olduğu ve izinli olarak memleketlerine gittiği öğrenildi.