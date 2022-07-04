Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu uzman çavuşlardan biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Bir otomobil, Şanlıurfa-Birecik Otoyolu'nun 50'nci kilometresinde tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan Samet Kula, Birecik Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Akif Ç. ise Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Kula, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Mehmet Akif Ç. ise ağır yaralandı.
Samet Kula ve Mehmet Akif Ç.'nin Siirt'te görevli askeri personel olduğu ve izinli olarak memleketlerine gittiği öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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