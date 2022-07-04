Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 23:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muğla'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Datça ilçesinde saat 23:26'da 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 46,34 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 4, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 96.65 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 04.07.2022, 23:26:25 TSİ
Enlem : 36.0441 N
Boylam : 26.6335 E
Derinlik : 46.34 km
Detay : https://t.co/1jxII45xCB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Haberler
- 00:29
- 00:21
- 00:18
- 00:09
- 23:52
Sıradaki Haber
Ankara'da traktör devrildi: İki kız kardeş hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz