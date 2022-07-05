Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 24 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botta bir grup yabancının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bottaki 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yunanistan'a geçme girişiminde bulundukları öğrenilen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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