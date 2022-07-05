TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki hafif ticari araç, bariyerlere vurduktan sonra takla atarak çalışma yapan işçilere çarptı. Kaza sonrası hafif ticari aracın içindeki 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, TEM Bağlantı Yolu'nda Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 34 EIG 330 plakalı hafif ticari aracı kullanan Emre K., Edirne istikametine ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle viyadük üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önce bariyerlere çarptı ardından da savrularak viyadükte çalışma yapan işçilerin üzerine savruldu.

Araç, işçilerin kullandığı sepetli vince çarparak durdu.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak araçların geçişini tek şeritten sağladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari aracın sürücüsü Emre K. ve yanında bulunan Caner Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri kaza sonrası ağır yaralanan ticari aracın arka koltuğunda oturan 2 kişiye ve çalışma yapan 3 işçiye ilk müdahalede bulunarak çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı şeritleri araç geçişine açtı.