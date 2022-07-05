Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da terör operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
11 ilçede belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda, bin 350 euro ve 3 bin lira ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlılar, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü İstanbul PKK/YPG PKK/KCK
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