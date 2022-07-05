İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütleri adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

11 ilçede belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, bin 350 euro ve 3 bin lira ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılar, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.