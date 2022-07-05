Rıza Tekçe'nin idaresindeki otomobil, Akseki-Seydişehir kara yolunda Mehmet Kamay yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü Kamay, yolcular İlhami Geçit, Rus uyruklu Viktoria Borisenko, Natalia Shlapakova, Ekatererina Dormidontova ile otomobil sürücüsü Tekçe, Pena Ada, Sibel ve Cengizhan Tekçe yaralandı.

Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yaralılar kaza yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Seydişehir ve Akseki devlet hastanelerine kaldırıldı.