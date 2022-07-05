Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 7,5 ton kaçak gübre ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'de bir depoya düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 7 bin 501 ton gümrük kaçağı gübre ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Gübre Takip Sistemi'nde (GTS) kaydı olmayan bandrolsüz gübrelerin piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Ekiplerin, adresi belirlenen depoya düzenlediği operasyonda 7 bin 501 ton kaçak gübre ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyete götürüldü.
Kaçak ürünle bağlantılı olduğu iddia edilen bir şüpheli de aranıyor.
Etiketler: Kaçakçılık Mersin
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