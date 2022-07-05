Gübre Takip Sistemi'nde (GTS) kaydı olmayan bandrolsüz gübrelerin piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, adresi belirlenen depoya düzenlediği operasyonda 7 bin 501 ton kaçak gübre ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Gözaltına alınan bir şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaçak ürünle bağlantılı olduğu iddia edilen bir şüpheli de aranıyor.