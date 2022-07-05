Uzman Çavuş Enes Özgül, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı.

Şehit asker Isparta Yetiştirme Yurdu'nda büyümüştü. Yurttan ayrıldıktan sonra askerlik görevine başladı.

Özgül'ün göreve giderken, vasiyetini yetiştirme yurdundan öğretmeni ile paylaştığı ortaya çıktı.

Uzman Çavuş Özgül, kritik bir operasyona gideceğini söyleyerek, "Eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kurumuna verilsin. Hocam orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün." dedi. Helallik istedi.

Arkadaşına da "Şehit olursam bu resim ile duyuru yaparsın" diyerek üniformalı fotoğrafını gönderdi.

Sevenleri, şehidin geride kalan hatırasını yaşatacak.

[Yıkılarak yeniden inşa edilen yurt binasının girişine yeni ismi asıldı.]

Bakanlık vasiyetini yerine getirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehidin vasiyetini yerine getirmek için harekete geçti. Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yanık, "Pençe Kilit Harekatı’nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Enes Özgül’ün vasiyeti üzerine, yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezimizin adını Isparta Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştiriyoruz." dedi.