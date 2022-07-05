Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 12:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İETT otobüsüne çarpan kamyonet devrildi: O anlar kamerada
Sultanbeyli’de seyir halinde olan kamyonet İETT Otobüsüne yandan çarpıp devrildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sultanbeyli'de seyir halinde olan kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir ilerleyen İETT otobüsüne yandan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar panikle olay yerine gelip kamyonet sürücüsünü aracın içinden çıkardı.
İETT Otobüsüne yandan çarpan kamyonetin yan yattığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İETT İstanbul Trafik Trafik Kazası
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