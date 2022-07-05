İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında yakalanan 119 kişinin gözaltı süresi uzatıldı.

Soruşturmayla ilgili bazı ünlü isimlerin de ifadesine başvuruldu.

Emniyete çağrılan ünlü isimler arasında, şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncular Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve spor yorumcusu Sinan Engin gibi isimler bulunuyor.

Soruşturma dosyasında ise kasten yaralama, nitelikli yağma gibi suç unsurları yer alıyor.

Olayın geçmişi

İstanbul merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de belirlenen adreslere 29 Haziran'da baskın yapan polis 119 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, çek, senet, dijital malzeme, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirilmişti.

İş insanı Erdal A'nın da aralarında olduğu şüpheliler, emniyete götürülmüştü.