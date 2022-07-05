Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 16:48Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
Çengelköy’de arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çengelköt'de seyir halinde olan İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı.
Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti.
Bunun üzerine otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü itmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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