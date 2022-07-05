İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve JASAT ekipleri, Kasaba Mahallesi'nde ikamet eden V.K'nin izinsiz kazı yaptığı ve evinde çok sayıda tarihi eser olduğunu tespit etti.

Ekipler aramada, Likya ve Roma dönemine ait 2 bin 515 sikke, 1 heykel, 1 heykel başı, 2 mezar yapıtı, 3 sütun, 2 kandil, 3 gözyaşı şişesi, 1 vazo, 47 yüzük, 35 ok üçü, 5 bilezik, 9 kolye ucu, 45 obje, 3 mühür, 12 metal kap, 17 küp, 11 testi ele geçirdi.

Şüpheli V.K ile evde bulunan A.Ş ve B.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.