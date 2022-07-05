Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da farklı dönemlere ait tarihi eserler ele geçirildi
Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 bin 712 eserin ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve JASAT ekipleri, Kasaba Mahallesi'nde ikamet eden V.K'nin izinsiz kazı yaptığı ve evinde çok sayıda tarihi eser olduğunu tespit etti.
Ekipler aramada, Likya ve Roma dönemine ait 2 bin 515 sikke, 1 heykel, 1 heykel başı, 2 mezar yapıtı, 3 sütun, 2 kandil, 3 gözyaşı şişesi, 1 vazo, 47 yüzük, 35 ok üçü, 5 bilezik, 9 kolye ucu, 45 obje, 3 mühür, 12 metal kap, 17 küp, 11 testi ele geçirdi.
Şüpheli V.K ile evde bulunan A.Ş ve B.Ç. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Antalya Tarihi Eser
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