Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da kaybolan şizofreni hastası aranıyor
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp 50 yaşındaki şizofreni hastası Mehmet Kuru (50) için arama çalışması başlatıldı.
Ergani ilçesinin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılan 50 yaşındaki Mehmet Kuru'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Şizofreni hastası Kuru'nun bulunması için bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
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