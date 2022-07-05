Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bolu Belediyesi'nin atık su arıtma tesisinde 2019 yılında revizyon yaparak kapasite artışına gittiği hatırlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından muhtelif zamanlarda yapılan denetimlerle atık suyun bir kısmının arıtma işlemine tabi tutulmadan Büyüksu Deresi'ne deşarj yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu nedenle, Bolu Belediyesi'ne 2020 yılında da idari para cezası uygulandığı, 30 Haziran 2022'de yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezasının iki kat artırılarak 394 bin 548 lira tutarında uygulandığı bildirildi.

Konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.