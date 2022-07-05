Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan tır devrildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Nihat M. idaresindeki tır, Pendik'te Kuzey Marmara Mecidiye Bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu Özlem M. araçta sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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