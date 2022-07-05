Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 22:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alabora olan tekneden son anda kurtuldu
Mersin açıklarında alabora olan teknede bulunan 2'si kadın 3 kişi yüzerek karaya çıktı. Ekipteki 1 kişi de sahil güvenlik botuyla kurtarıldı.
Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Marina'dan açılan 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Suya düşenleri gören sahildeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Teknedeki 2'si kadın 3 kişi yüzerek ulaştıkları kıyıda vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.
Suda mahsur kalan 1 kişi de ekipler tarafından bota alınarak Marina'ya ulaştırıldı. Dört kişi sağlık kontrolü için ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Sahil Güvenlik
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