Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıyıya çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da kıyıya çıkan caretta carettayı gören bir kişi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Sahil, caretta carettanın yumurta bırakma ihtimaline karşı boşaltıldı.
Konyaaltı Sahili'nde bir kaplumbağanın ilerlemeye çalıştığını gören Mehmet Özbek, durumu polise ve bölgede görev yapan özel güvenlik görevlilerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kumsala çıkan caretta carettanın yumurta bırakmak için bölgeye gelmiş olabileceği uyarısında bulundu.
Çevrede bulunan vatandaşlar uzaklaştırıldı. Boşaltılan alanda gezinen caretta caretta, daha sonra tekrar denize girerek gözden kayboldu.
Etiketler: Antalya Caretta Caretta Doğal Yaşam
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