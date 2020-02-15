Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

AFAD'ın Twitter hesabından çalışmaları gösteren bir video yayımlandı. Videoya, "Vatandaşlarımızın kışı daha iyi koşullarda geçirebilmesi için 5 geçici konaklama merkezinin kurulum çalışmaları kesintisiz sürüyor" notu düşüldü.