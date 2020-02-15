Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Elazığ'da geçici konaklama merkezi kurulum çalışmaları devam ediyor
AFAD, Elazığ'da 5 geçici konaklama merkezinin kurulum çalışmalarının aralıksız devam ettiğini paylaşılan videoyla duyurdu.
Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
AFAD'ın Twitter hesabından çalışmaları gösteren bir video yayımlandı. Videoya, "Vatandaşlarımızın kışı daha iyi koşullarda geçirebilmesi için 5 geçici konaklama merkezinin kurulum çalışmaları kesintisiz sürüyor" notu düşüldü.
Etiketler: geçici konaklama merkezi Elazığ deprem bölgesi AFADSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 23:01
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