Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da konteyner kentler oluşturuluyor
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8'lik depremin ardından evsiz kalan depremzedelerin geçici barınması için yapılan konteyner kentlerin kurulumu sürüyor.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Depremzede 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkiinde konteyner kentler oluşturuluyor.
[Fotoğraf: AA]
Aşağı Demirtaş ve Hankendi'de altyapı çalışmaları sürerken, Kırklar ve Doğukent'te il dışından tırlarla getirilen bir oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan konteynerler yerleştirilmeye başlandı.
Kırklar ve Hankendi'de alanın dar olması nedeniyle 2 katlı konteyner kuruluyor.
Etiketler: konteyner kent Elazığ depremi depremzedeSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 15:24
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