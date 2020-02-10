Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Depremzede 5 bin ailenin geçici barınmasını sağlamak için Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent ve Hankendi ile Sivrice ilçesinin Gölbaşı mevkiinde konteyner kentler oluşturuluyor.

[Fotoğraf: AA]

Aşağı Demirtaş ve Hankendi'de altyapı çalışmaları sürerken, Kırklar ve Doğukent'te il dışından tırlarla getirilen bir oda, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşan konteynerler yerleştirilmeye başlandı.

Kırklar ve Hankendi'de alanın dar olması nedeniyle 2 katlı konteyner kuruluyor.