Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına, 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği yönünde ihbar geldi.

İki gündür olumsuz hava şartları sebebiyle arama yapılamıyordu. Bugün bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirilip çalışma başlatıldı. Ancak ekipler, kar ve tipi sebebiyle bölgeye ulaşamadan geri döndü. Arama çalışmaları için uygun hava şartları bekleniyor.

Van'daki çığ olaylarına karşı çalışmalar da sürüyor. Van-Bahçesaray yolundaki çığ bölgesine sevk edilen teknik heyetin incelemelerde bulunacağı belirtildi.

Çığ nedeniyle kapalı olan Van-Çatak karayolunun Elmacı bölgesinde de karayolları ekipleri kar temizleme çalışması başlattı.