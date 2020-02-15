Ezgi A., Aydın-Söke kara yolu Argavlı mevkiindeki bir akaryakıt istasyonuna girmek istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, o sırada park halindeki bir aracın bagajından eşya çıkaran Ş.K. ile İ.K'ye çarptı.

Kazada yaralanan Ş.K. ile İ.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

[Fotoğraf: AA]

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin akaryakıt istasyonuna hızla girerek park halindeki aracın bagajından eşya çıkaran 2 kişiye çarptığı görülüyor.