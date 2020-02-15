Haber Giriş: Kaynak: AA
Kilis'te 200 kilogram kehribar taşı bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te, izinsiz üretilen 200 kilogram kehribar taşı ele geçirildi, üretim yapılan yer mühürlendi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuzini köyü kırsalında bir bağ evinde izinsiz kehribar taşı üretildiği bilgisini üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde 200 kilogram kehribar taşı ile kehribar taşı yapımında kullanılan 50 litre kimyasal madde buldu.
Ev sahibi F.G. hakkında yasal işlem başlatılırken, izinsiz üretim yapılan yer mühürlendi.
Etiketler: Kilis izinsiz üretim kehribar taşıSon Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 22:04
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