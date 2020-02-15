Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı bahis operasyonu: 10 tutuklama
[Fotoğraf: TRT Haber]
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İzmir, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u cezaevine gönderildi.
Şüphelilerin, sunucuları yurt dışında bulunan yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, site yöneticilerinin müşterilerini referans yöntemiyle buldukları, bahis oynamak isteyen müşterilerle anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden irtibat kurulduğu belirlenmişti.
Son Haberler
- 22:04
- 21:54
- 21:32
- 21:29
- 21:12
Sıradaki Haber
Fransa'da sarı yelekliler sokakta: 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz