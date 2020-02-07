Haber Giriş:
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza geliyor
[Fotoğraf: Getty]
Yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlar, idari para cezası ile cezalandırılacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından, suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahiste "oynayıcıların" tespiti de yapıldı.
Yasa dışı bahis ve kumar sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlar, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince mali hareketleri izlenerek tek tek tespit edildi.
Bu tespitler ışığında yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlar, 5 bin ile 20 bin lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası ile cezalandırılacak.
Tespit edilen oynayıcılardan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yeni oynayıcılara da ulaşıldı. Tüm oynayıcılar için hukuki süreç başlatıldı.
Etiketler: Yasa dışı bahis mali suçları araştırma kurulu MASAKSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 19:54
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